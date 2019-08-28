2019/08/28 | 13:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لا تزال المنطقة تغلي على صفيح ساخن.فنتنياهو الذي يبحث عن أي انتصار يصلح للاستخدام السياسي في الانتخابات، يعيش اليوم مرحلة مصيرية، ولا نبالغ إذا أكذنا أنها أكثر المراحل حساسيّة في تاريخه السياسي.لم يكتفِ نتنياهو هذه المرّة بعرض العضلات في سوريا وقطاع غزّة، بل توجّه إلى كلّ من العراق ولبنان، معتقداً أنّ هذا الأمر …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص كيف يمكن توجيه ضربة ثلاثيّة الأبعاد لنتنياهو؟ النعيم نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كيف يمكن توجيه ضربة ثلاثيّة الأبعاد لنتنياهو؟) نشر أولاً على موقع (النعيم نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كيف يمكن توجيه ضربة ثلاثيّة الأبعاد لنتنياهو؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النعيم نيوز).