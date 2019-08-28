اعادة اصدار ادوات احتياطية مخالفة في جمرك ام قصر الجنوبي

2019/08/28 | 13:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الهيئة العامة للجمارك، اليوم الأربعاء، إعادة اصدار ارسالية ادوات احتياطية محملة داخل حاوية حجم ٤٠ قدماً لمخالفتها الضوابط والتعليمات النافذة.

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