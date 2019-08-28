2019/08/28 | 13:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اجريت في مقر الاتحاد العراقي لكرة القدم اليوم الاربعاء قرعة الدوري الممتاز للموسم الجديد ٢٠١٩-٢٠٢٠ .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (واع تنشر نتائج قرعة الدور الاول من الدوري الممتاز للموسم الجديد) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (واع تنشر نتائج قرعة الدور الاول من الدوري الممتاز للموسم الجديد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).