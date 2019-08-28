عبد المهدي يستقبل وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي

2019/08/28 | 13:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، في بيان حصل عليه موقع "، الغدير"، انه" استقبل الاخير وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، فاتح دونمز والوفد المرافق له".انتهى..م.م

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