كمرك أم قصر الجنوبي يعيد ٢٤ طناً من الادوات الاحتياطية المخالفة

2019/08/28 | 13:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلنت الهيئة العامة للكمارك، اليوم الأربعاء، عن اعادة إصدار ارسالية ادوات احتياطية محملة داخل حاوية حجم ٤٠ قدم لمخالفتها الضوابط والتعليمات النافذة.

واضافت الهيئة في بيان تلقته "الغد برس"، ان "الحاوية تحتوي (٢٤) طنا من المواد الأحتياطية المستعملة تمت اعادتها لعدم وجود اوراق رسمية لها وحسب القوانين والتعليمات النافذة".

يذكر ان الهيئة العامة للكمارك كانت قد اعلنت خلال الساعات الماضية عن اعادة اصدار ارسالية زيوت محركات في كمرك بوابة البصرة وردت بدون اوراق رسمية وارسالية بطاطا في كمرك المنذرية الحدودي غير صالح للأستهلاك البشري لأصابتها بآفة زراعية.

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