بالصور:عضة كلب على مسرح في مدينة كربلاء

2019/08/28 | 13:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهد في كربلاء عرض مسرحية عضة كلب على قاعة البيت الثقافي بالتعاون مع مركز باهرون للمؤلف لؤي زهره والمخرج عباس شهاب استمر العرض يومين 26/27/2019 بحضور جماهيري.وقال المؤلف لؤي زهره لوكالة نون الخبرية " ان هذه المسرحية استمر التدريبات بها أربعة أشهر بحرها وبردها كانت تدريبات مكثفة لعرض مسرحية عضة كلب بهذا الشكل اليوم على الرغم من المعاناة والإمكانيات المادية القليلة جدا " موضحا " ان عضة كلب هي موعظة كلب تم تداولها مسرحيا

ومن جهته، أوضح مخرج عضة كلب عباس شهاب لوكالة نون بأن "ان الإنسان سيد الكائنات والمسرح وسيد الفنون على خشبة المسرح، سيلتقي السيدان الإنسان والمسرح حتما ستتم عملية تطهير الذات البشرية التي اخبرنا بهذا فلاسفة الإغريق ".

واوضح شهاب" ان هذه التجربة الرابعة مع الكاتب لؤي زهره بعد تقديمنا مسرحية لوكنت بيننا ومسرحية انا وراسي ومسرحية نحن هنا واخرها عضة كلب هذا العمل الذي اعتبره من المسرح الاحتجاحي وفرضية ان يتحول الكلب الى انسان، هنا غرابة وجرأة الموضوع الذي قدم كان عملا استفز الجمهور كثيرا من خلال صمتهم لمايجري من أحداث مؤلمة في هذا الكون الفسيح، جهود كثيرة وكبيرة وايام واشهر ونحن نعد لهذا العمل وسط حرارة الجو الملتهب ولكن التزام الفنانين ومحبتهم للعمل هو الذي جعلنا نتحدى كل الصعوبات".

وقال الدكتور علي الشيباني المشرف الفني على العمل" سعادتي تكتمل عندما أرى نشاطا مسرحيا في مدينتي الحبيبة فهو دليل إن عجلة الفن مستمرة و انا اظن بأننا كفنانين يجب أن يكون احدنا رديفا للاخر لنخرج العمل بأبهى حلة ومن هذا المنطلق سعيت للاشرف على هذا العمل الذي كما اظن كان ممتعا للجمهور الذي حضر العرض" فيما صرح الفنان سعد سلمان بأن عضة كلب هي واحدة من الأعمال الكبيرة التي اعتز بها وسبق لي أن عملت مع الثلاثي الابداعي د.



علي الشيباني وعباس شهاب ولؤي زهرة فهم يمنحوننا مساحة كافية للابداع الجمالي من خلال الاضاءة في العمل المسرحي.



وأكد الفنان سعد حسين إن العمل أضاف له الشيء الكثير وازداد خبرة في مجال المؤثرات الصوتية لا سيما وأن العمل فيه تنوع كبير وانتقالات واسعة.



اما الفنان ابراهيم الشذر العكيلي فقد اعرب عن سعادته وهو يؤدي الدور الرئيسي بالعمل كونه قد لعب دور الكلب الذي تحول الى انسان.



الفنانة هناء المنصوري أعربت عن سعادتها بعد انتهاء العرض وإن حققت نجاحا في أداء دورها جعل الجميع يشيدون بأدائها المتقن حتى ان البعض اعتقد بأنها ساحرة حقيقية..



الفنان الشاب جعفر الأمير كان حجرة القبان في العمل المسرحي عضة كلب فقد سرق الأنظار من خلال أدائه لشخصية المتسول الذي يعكس الواقع المعاش والآلام طبقة المحرومين فكان محط اعجاب الجمهور الذي استقبله بحفاوة التصفيق والإشادة به.



اما الفنان أحمد جواد فقد صرح قائلا: كنت سعيدا وانا العب دور الزوج سيد القصر الذي كان قاسيا مع كل من حوله حتى مع كلبه الوفي الذي قضى سنوات من عمره يحرسه من الاشرار.

منار قاسم

وكالة نون خاص

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