السجن سبع سنوات لمشعوذ ابتز نساء عبر التواصل الاجتماعي

2019/08/28 | 13:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت محكمة جنايات القادسية حكما بالسجن سبع سنوات على مشعوذ يستدرج النساء عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي.وقال مراسل المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى لوكالة نون إن "المتهم القي القبض عليه بعد ورود شكوى من إحدى ضحاياه واعترف صراحة خلال مرحلتي التحقيق الابتدائي والنهائي بأنه كان يزاول مهنه السحر والشعوذة واستدراج النساء عن طريق " الفيس بوك" والقيام باستغلالهن وابتزازهن".

وأضاف أن "المحكمة عززت قناعتها بالأدلة والاعترافات ومحاضر الضبط وقررت إدانته والحكم عليه بالسجن سبع سنوات وفق إحكام لمادة 430 / أولا استنادا إلى إحكام المادة 128/أ الأصولية من قانون العقوبات "

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