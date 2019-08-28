الحشد الشعبي يفتتح دورة لمسؤولي مخازن ومستودعات الأسلحة والاعتدة لتشكيلاته

2019/08/28 | 13:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افتتحت المديرية العامة لعمليات الحشد الشعبي، الاربعاء، دورة لمسؤولي مخازن ومستودعات الأسلحة والاعتدة لدوائر وتشكيلات الحشد الشعبي.وذكر بيان للمديرية انه "بتوجيه ومتابعة من نائب رئيس هيئة الحشد أبو مهدي المهندس تم افتتاح دورة لمسؤولي مخازن ومستودعات الاسلحة والاعتدة لدوائر وتشكيلات هيئة الحشد الشعبي"، لافتا الى ان" الدورة تقام في مقر المديرية العامة للعمليات في ...

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