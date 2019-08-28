بالصور .. امراء ألوية الحشد الشعبي والمديريات التي شاركت بتنفيذ عمليات إرادة النصر الرابعة يعقدون اجتماعا لبحث نتائجها

2019/08/28 | 13:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شاهد بالصور اجتماع امراء ألوية الحشد الشعبي والمديريات التي شاركت بتنفيذ عمليات إرادة النصر الرابعة والتي انتهت امس وامتدت من 24 الى 27 آب الحالي لبحث نتائجها.

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