2019/08/28 | 14:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، عقب تقرير عن انخفاض مخزونات الخام الأمريكي بوتيرة أكبر من المتوقع، لتنحسر المخاوف المرتبطة بالنمو الاقتصادي، جراء الحرب التجارية بين واشنطن وبكين.وزاد خام القياس العالمي “برنت” في العقود الآجلة بنسبة 1% إلى 60.10 دولارا للبرميل، فيما صعد الخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” بنسبة 1.3% إلى 55.63 دولارا للبرميل.وأظهرت […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ارتفاع باسعار النفط ..بعد خفض التوترات العالمية) نشر أولاً على موقع (وكالة وطن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ارتفاع باسعار النفط ..بعد خفض التوترات العالمية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة وطن).