النزاهة النيابية توجه نصيحة لمحاربي الفساد: تسلح بهذا.. أو أن تفقد شيئا

2019/08/28 | 14:04

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بغداد/سومر نيوز

اكد عضو لجنة النزاهة النيابية جواد حمدان الساعدي، الأربعاء، ان تلويح بعض النواب بملفات فساد دون ادلة...

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