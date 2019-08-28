تقرير بريطاني: السعودية مولت هجمات إسرائيل على الحشد الشعبي باشراف السبهان

2019/08/28 | 14:04

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بغداد :سومر نيوز

كشفت صحيفة “ميدل إيست آي” البريطانية، أن الهجمات الأخيرة التي تعرضت لها قوات الحشد الشعبي وألمحت “إسرا...

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