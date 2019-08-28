النواب الأمريكي يدعو ترامب لفرض عقوبات على تركيا

2019/08/28 | 14:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا أعضاء في مجلس النواب الأمريكي، دونالد ترامب، إلى فرض عقوبات على تركيا، بسبب شرائها منظومة "إس 400" الروسية.

وبحسب بيان صادر عن لجنة العلاقات الخارجية

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