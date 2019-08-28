العمل تدرس طلبات العاملين للنظر في امكانية شمولهم بمخصصات الخطورة المهنية

2019/08/28 | 14:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

عقدت لجنة منح مخصصات الخطورة في المركز الوطني للصحة والسلامة المهنية بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية اجتماعا اليوم الثلاثاء، للنظر في عدد من الطلبات

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