العيداني : استمرار حملة رفع التجاوزات دون توقف في البصرة

2019/08/28 | 14:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد محافظ البصرة أسعد العيداني استمرار حملة رفع التجاوزات في مختلف مناطق المحافظة دون توقف .وقال العيداني في مؤتمر صحفي حضرته للنعيم نيوز , ” إن حملة رفع التجاوزات تهدف إلى توفير مساحات خضراء ومشاريع خدمية لاهالي البصرة.وبين العيداني , أن هناك مشاريع عملاقة تخدم نسبة كبيرة من أبناء البصرة ومتوقفة على عدد …

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