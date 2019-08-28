2019/08/28 | 14:11

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شاهد..



المواقف الدولية من الاعتداءات "الاسرائيلية" على لبنان وسوريا

الاربعاء

28

أب

2019 :

01:42 pm

15

شاهد..



المواقف الدولية من الاعتداءات "الاسرائيلية" على لبنان وسوريا

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