بالصور.. قوة مسلحة تثير الهلع في الفلوجة وتقتحم مبنى القائمقامية وهذا ما حصل لأعضاء المجلس

2019/08/28 | 14:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الانبار: يس عراق اقتحمت قوة عسكرية مسلحة، تدعى قوة الروجر، مبنى قمائمقامية الفلوجة برفقة القائمقام الجديد مؤيد فرحان.وقال مصدر في حديث لـ”يس عراق” ان “القوة تمنع اعضاء المجلس المحلي من عقد جلسة للمجلس، فيما بدأ القائمقام الجديد مؤيد فرحان مهام عمله”.قرر محافظ الانبار علي فرحان الدليمي، امس الثلاثاء، اعفاء قائممقام الفلوجة عيسى ساير، […]

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