ملايين بيريز تفشل في إنقاذ ريال مدريد

2019/08/28 | 14:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} فشلت ملايين فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد، في إنقاذ الفريق الملكي من الأحاسيس السلبية والشكوك المُتواصلة، إذ لا تزال الجماهير البيضاء تشعر بأن كتيبة زين الدين زيدان غير قادرة على الظفر بالألقاب هذا الموسم.

وبحسب صحيفة “ماركا” الإسبانية، فإن ريال مدريد مليء بالشكوك على الرغم من كونه النادي الأكثر إنفاقاً هذا الصيف بمبلغ 305 مليون يورو، إذ لا يشعر الأنصار بالثورة التي انتظروها خلال نهاية الموسم المنصرم.وأضافت الصحيفة الإسبانية: “لا تبدو الأجواء إيجابية، لكن مسؤولي سانتياجو برنابيو يخالجهم الهدوء ويتابعون بصمت تطور أحداث صفقة نيمار، بينما يظل بول بوجبا مستبعداً تماماً نظراً لاستحالة إجراء العملية”.ورغم إحباط الكثير من المشجعين، تُظهر الأرقام والإحصائيات أن ريال مدريد هو أكثر الأندية إنفاقاً هذا الصيف بـ305 مليون يليه برشلونة بمبلغ 255 مليون يورو ثم أتلتكو مدريد بـ243.وأوضحت الصحيفة المذكورة، أن مشكلة ريال مدريد تتمثل في إخفاقه في موازنة الدخل والبيع حيث يبلغ صافي إنفاقه “190-” بينما يبلغ صافي إنفاق برشلونة “100-“، أما أتلتيكو مدريد فقد حقق ربحاً صافياً وصل إلى “67+” مليون يورو.وتوقع ريال مدريد أن يجني مبلغاً يصل إلى 100 مليون يورو إضافية جراء بيع جاريث بيل وخاميس رودريجيز، لكن عدم وصول عروض مقنعة أجبرت الإدارة على إبقاء اللاعبين والاستفادة منهما في تشكيلة الفريق.انتهى

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