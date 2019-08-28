في تصرف مؤسف.. مدير مستشفى يطرد المرضى في احدى المحافظات.. شاهد الفيديو

2019/08/28 | 14:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذي قار: يس عراق اقدم مدير مركز الامراض السرطانية في محافظة ذي قار على طرد المرضى من المركز لاسباب مجهولة.وحصل “يس عراق” على “فيديو يظهر، التصرف المشين من مدير مركز الامراض السرطانية في محافظة ذي قار وهو يطرد المرضى من المركز”.

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