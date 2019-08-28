رايتس ووتش: العراق حَرَمَ الأطفال الذين يُشتبه بانتماء أهاليهم إلى داعش من التعليم

2019/08/28 | 14:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ذكرت منظمة هيومن رايتس ووتش، ان العراق حَرَمَ آلاف الأطفال الذين يُشتبه بانتماء أهاليهم إلى تنظيم داعش الارهابي، من حقهم في الحصول على التعليم.

وقالت المنظمة في تقرير نشر على موقعها الرسمي، إن الأطفال الذين ولدوا أو عاشوا في مناطق خاضعة لسيطرة داعش الارهابي، يفتقرون إلى الوثائق المدنية التي تطلبها الحكومة العراقية للتسجيل في المدارس، وتعرقل حصولهم عليها.

وبحسب المنظمة، فإن وثيقة صادرة في أيلول الفين وثمانية عشر، وقعها مسؤولون كبار في وزارة التربية، أيدت السماح بتسجيل الأطفال الذين يفتقرون إلى الوثائق المدنية في المدارس، لكن المسؤولين أبلغوا مُديري المدارس ومجموعات الإغاثة، أن الأطفال غير الحاملين للوثائق ممنوعين من التسجيل في المدارس الحكومية،

وقالت مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالإنابة في المنظمة “لُمَا فقيه” إن حرمان الأطفال من حقهم في التعليم بسبب أمر قد يكون أهاليهم ارتكبوه، هو شكل مضلل، على نحو صارخ، من العقاب الجماعي، إذ يقوّض أي جهود حكومية محتملة لمكافحة الفكر المتطرف عن طريق دفع هؤلاء الأطفال إلى هامش المجتمع.

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