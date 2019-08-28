نائب يتهم قوات تابعة للديمقراطي الكردستاني باختطاف مواطن شبكي في نينوى

2019/08/28 | 14:49

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بغداد اليوم

بغداد اليوم-بغداد

نفىت خلية الاعلام الأمني، الأربعاء (28 آب 2019) قيام القوات الاميركية بمنع نظيرتها العراقية من الدخول لوادي حوران، في صحراء الانبار.

وذكر بيان للخلية، تلقته (بغداد اليوم): "ننفي ما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول

بغداد اليوم-بغداد

أعلنت رئاسة محكمة استئناف ميسان الاتحادية، الأربعاء (28 آب 2019) توقيف متهمين اثنين بتجارة المخدرات من قبل محكمة تحقيق قلعة صالح ضبطت بحوزتهم 11 كغم من مادة الكرستال المخدرة.





وذكر بيان للمركز الإعلامي لمجلس القضاء الاعل

بغداد اليوم - متابعة

كشف موقع اميركي في تقرير له نشره، الأربعاء، 28 آب، 2019، تفاصيل جديدة بشأن أماكن تنقل زعيم تنظيم داعش ابو بكر البغدادي، وفيما بين أنه دخل الى محافظة الانبار توقع مكان تواجده حالياً.

ونقل موقع المونيتر الإخباري "الاميرك

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