ادارة الميناء تقرر اعادة العمل باالفريق الرديف

2019/08/28 | 14:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت الهيئة الادارية لنادي الميناء الرياضي الغاء قرارها السابق بالتريث في فريقها الرديف لكرة القدم .وذكر مصدر في النادي” ان الهيئة الادارية خولت اللجنة الفنية في النادي اعادة العمل بالفريق الرديف بعد أن تم إيقافه في الفترة السابقة “.واشار المصدر الى :” ان موعد تجمع الفريق سيكون يوم غد الخميس الساعة الخامسة عصرا […]

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