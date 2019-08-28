فيسبوك يحذف جملة “مجاني” ومخاوف من فرض رسوم على المستخدمين

2019/08/28 | 14:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ متابعة..اختفت جملة “إنه مجاني وسيبقى كذلك دائما” من موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، التي كانت تظهر أمام كل مستخدم جديد يدخل إليه عبر متصفح الإنترنت خلال السنوات الماضية.وحذف العملاق الأزرق الكلمة بشكل مفاجئ في أغسطس/ آب الجاري، لكن جملة “الطمأنة” اختفت بشكل مفاجئ، في شهر أغسطس الجاري.وذكر موقع “بيزنس إنسايدر” أن العبارة […]

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