2019/08/28 | 14:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير الزراعة الدكتور صالح الحسني عن ارتفاع ملحوظ في إنتاج الدواجن اللحم والبياض خلال فترة منع استيراد الدواجن ومشتقاتها . وأشار الحسني في تصريح له إلى , أن ” الطاقة التصميمية لمشاريع الدجاج البياض القائمة وصلت إلى 12 مليون دجاجة بياضة بعدما كانت قبل منع الاستيراد بحدود 4 مليون دجاجة بياضة والآن وصل إلى …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الزراعة :زيادة إنتاج الدجاج والبيض بعد منع الاستيراد ..والقرار العراقي هو السبب النعيم نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الزراعة :زيادة إنتاج الدجاج والبيض بعد منع الاستيراد ..والقرار العراقي هو السبب) نشر أولاً على موقع (النعيم نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الزراعة :زيادة إنتاج الدجاج والبيض بعد منع الاستيراد ..والقرار العراقي هو السبب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النعيم نيوز).