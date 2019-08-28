الإعلام الأمني توضح حقيقة منع القوات الأمريكية للأمن العراقي من الدخول لوادي حوران

2019/08/28 | 14:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوضحت خلية الإعلام الأمني، الأربعاء، حقيقة منع القوات الأمريكية للأمن العراقي من الدخول لوادي حوران.

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