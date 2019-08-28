الغارات الإسرائيلية على العراق تضر بالمصالح الأمريكية ونتنياهو يعرف هذا

2019/08/28 | 14:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علقت صحيفة “واشنطن بوست” على الضجيج الذي أثير حول إمكانية إجراء محادثات أمريكية – إيرانية، قائلة إن وراء الأكمة ما وراءها، وأضافت

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