خلية الإعلام الأمني تنفي قيام القوات الأميركية بمنع القوات العراقية من الدخول الى وادي حوران وتؤكد ان قواتنا صاحبة السلطة

2019/08/28 | 15:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت خلية الإعلام الأمني، اليوم الأربعاء، قيام القوات الأميركية بمنع القوات العراقية من الدخول إلى وادي حوران وتؤكد أن قواتنا صاحبة السلطة على الأراضي العراقية.

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