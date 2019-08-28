مجمع المبلغات الرساليات يقيم دورة للخطابة النسوية في الرصافة بعنوان (الخطابة النسوية بين الواقع والطموح)

2019/08/28 | 15:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بمناسبة حلول شهر أحزان أهل البيت (ع) وتحت شعار (الخطابة النسوية بين الواقع والطموح) يقيم مجمع المبلغات الرساليات -فرع الرصافة الثانية دورة للخطابة النسوية لمدة ثلاث أيام بتاريخ ٢٧_٢٨-٢٩ /من ذي الحجة ، الموافق لـ التاريخ /٢٩ _ ٣٠ _ ٣١ /٢٠١٩/٨ م في مقر جامعة الزهراء في البنوك شارع الفتلاوي خلف مجمع الأساتذة وبحضور …

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