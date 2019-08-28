الصين تنافس موسكو وواشنطن بمنظومتها الدفاعية الجديدة: انها قاتلة

2019/08/28 | 15:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت صحيفة Global Times الصينية، اليوم الاربعاء، بأن" بكين ستكشف في معرض “ماكس – 2019" الدولي للطيران والفضاء الذي تفتتح أعماله اليوم في ضواحي موسكو عن منظومة ليزر للدفاع الجوي القاتلة.

وأضافت الصحيفة، في تقرير لها، ان" الجناح الصيني في المعرض يقدم أيضا طائرة AG600 البرمائية ومقاتلة JF-17 للجيل الخامس ودرون Wing Loong-2 الضارب الذي يتميز بفترة تحليق طويلة.

وأعادت الصحيفة إلى الأذهان أن منظومة الليزر القصيرة المدى LW-30 بقدرة 30 كيلوواط تم تصميمها في المؤسسة العلمية الإنتاجية الفضائية الصينية.



وأنها تتضمن عربة مزودة بالليزر المقاتل وعربة رادار واتصال وعربة أجهزة مساعدة.ويمكن أن يستخدم الليزر المقاتل لتدمير وسائل توجيه الأسلحة فائقة الدقة والدرونات والصواريخ الموجهة وغيرها من الأهداف الجوية.وتتاح لزوار الجناح الصيني أيضا فرصة للاطلاع على نموذج مجسم لطائرة الركاب الصينية الروسية عريضة الهيكل CR929.



وعلى الرغم من مشاركة الصين في عدد من الدورات السابقة لمعرض ماكس 2019، إلا أنها تشارك هذا العام بوصفها “بلدا شريكا” للمرة الأولى.انتهى..م.م

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