الزراعة تعلن ارتفاع نسب انتاج الدجاج والبيض بشكل كبير بعد منع الاستيراد

2019/08/28 | 15:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال الحسني في بيان حصل عليه موقع "الغدير"، انه" وصلت الطاقة التصميمية لمشاريع الدجاج البياض القائمة الى 12 مليون دجاجة بياضة بعدما كانت قبل منع الاستيراد بحدود 4 ملايين دجاجة بياضة والان وصل الى ثمانية ملايين دجاجة بياضة وهذا كله بجهود وزارة الزراعة والدعم المقدم للمربين من قبل الوزارة".واضاف، انه" اما الطاقة التصميمية لمشاريع اللحم فقد بلغ اكثر من 55 مليون فرخة قبل منع الاستيراد وتشكل نسبة 25 % حيث وصلت الى 185 الف طن سنويا اما بعد منع الاستيراد وصلت النسبة الى اكثر من 35% اي بحدود 110 ا الاف طن سنويا وهذا بدوره ادى الى تشغيل الايادي العاملة وامتصاص البطالة".انتهى..م.م

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