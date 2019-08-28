2019/08/28 | 15:01

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ائتلاف العبادي يصدر بياناً بشأن استهداف معسكرات الحشد الشعبي

كلمة -

بغداد

جدد عضو ائتلاف النصر علي السنيد، الاربعاء، موقف ائتلافه

المعلن بالرفض والإدانة لأي استهداف لمعسكرات الحشد الشعبي وسائر

المؤسسات الامنية والعسكرية.

وقال السنيد، في بيان إن “المواقف الرسمية للائتلاف تصدر عن مكتبه

الاعلامي، وهي المترجمة لرؤية ومواقف النصر السياسية والوطنية”.

وبين، أن “الائتلاف اعلن موقفه الرسمي بتاريخ (19 تموز) من هذا

العام وأكده في (25 آب) من ذات العام برفضه للاعتداءات التي تمس

السيادة العراقية”، مطالباً “الحكومة بممارسة مسؤولياتها السياسية

والامنية لضمان سلامة الارض والدم والمصالح والسيادة العراقية”.

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