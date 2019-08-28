2019/08/28 | 15:01

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محتجون يقطعون الطريق أمام شركة نفطية ويطلقون النار على الشرطة

كلمة -

بغداد

اعترض عدد من المحتجين في محافظة المثنى، الأربعاء، الطريق

أمام كوادر شركة نفطية ثانوية تعمل لدى شركة “لوك اويل” الروسية

التي تعتبر مُشغل الرقعة النفطية العاشرة في المحافظة.

وقال مصدر محلي إن “اليومين الماضيين شهدا وجود عدد قليل من

المحتجين من أبناء المناطق القريبة للرقعة النفطية العاشرة مطالبين

بتوفير عمل لهم”.

واضاف، أن “الشركة التي تم اعتراضها تعمل على اكمال الطريق الواصل

الى بئر اريدو (7)”، مشيراً الى أن “احدى العجلات التي يستقلها عدد

من المحتجين، قامت بإطلاق النار باتجاه إحدى دوريات شرطة النفط

المتواجدة في المكان، وتم ملاحقتها وايقافها والقاء القبض على من

فيها واحالتهم للجهات المعنية”.

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