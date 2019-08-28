3 الاف ايزيدي عراقي مازال بيد عناصر داعش في سوريا

2019/08/28 | 15:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة / بغـداد… كشف ممثل الكوتا الايزيدية في مجلس النواب، صائب خدر، الأربعاء، عن إعداد الايزيدين المختطفين لدى عصابات داعش الإجرامية.وقال خدر لـ /المعلومة/ إن “المصادر الرسمية تؤكد وجود ٣٠٠٠ الاف ايزيدي مختطف لدى عصابات داعش الإجرامية”، مبينا أن “جميع المختطفين لا يزالون رهائن تحت قبضة داعش الإجرامية في سوريا”.ودعا الحكومة إلى “الاهتمام […]

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