2019/08/28 | 15:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس أعلنت الهيئة العامة للكمارك ,اليوم الأربعاء, عن اعادة إصدار ارسالية ادوات احتياطية محملة داخل حاوية حجم ٤٠ قدم لمخالفتها الضوابط والتعليمات النافذة .وذكرت الهيئة في بيان لها تلقت “خطوة برس” نسخة منه ان “الحاوية تحتوي(٢٤)طن من المواد الأحتياطية المستعملة تمت اعادتها لعدم وجود اوراق رسمية لها وحسب القوانين والتعليمات النافذة”.يذكر

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكمارك تعيد اصدار (٢٤) طنا من ادوات احتياطية مخالفة في كمرك ام قصر الجنوبي وكالة خطوة برس.

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