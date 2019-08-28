المفوضية تبحث مع الداخلية خطط انجاح الاستحقاق الانتخابي المقبل

2019/08/28 | 15:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث رئيس مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات معن الهيتاوي ورئيس الادارة الانتخابية احمد رحيم بشارة مع وكيل وزير الداخلية لشؤون الشرطة ، رئيس اللجنة الامنية العليا للانتخابات اللواء عماد الدليمي ، الخطط الموضوعة لانجاح الاستحقاق الانتخابي المقبل .وذكر بيان للمفوضية ” ان المجلس استقبل رئيس اللجنة الامنية العليا للانتخابات لبحث الاستعدادات لانتخابات مجالس المحافظات […]

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