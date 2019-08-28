2019/08/28 | 15:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

العهد نيوز – بغداد

اكدت المفوضية العليا لحقوق الانسان وجود مناهج غير مفهومة للطلبة تسببت في ارتفاع نسب الرسوب لدى في المراحل المتوسط والاعدادية.

وقال عضو المفوضية

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حقوق الانسان تكشف لـ"العهد نيوز" اسباب ارتفاع نسب الرسوب في المراحل الاعدادية والمتوسطة) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حقوق الانسان تكشف لـ"العهد نيوز" اسباب ارتفاع نسب الرسوب في المراحل الاعدادية والمتوسطة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).