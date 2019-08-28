اليابان.. امطار غزيرة تسبب قتلى وانذارات قصوى

2019/08/28 | 15:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أطلقت السلطات اليابانية، اليوم الأربعاء، انذارات قصوى بسبب تساقط أمطار غزيرة في جنوب غرب اليابان خصوصا في جزيرة كيوشو حيث تسببت الفيضانات بمقتل شخصين على

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