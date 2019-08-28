مسؤول ايراني يعد بإتخاذ موقف “قوي” ازاء اعتداءات طالت عراقيين في بلاده

2019/08/28 | 15:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال القنصل الايراني العام في البصرة احمد سياهبوش يوم الثلاثاء، ان بلاده سوف تتخذ موقفا “قويا رداً” على حوادث اعتداء طالت عراقيين داخل اراضي بلاده.

وقال سياهبوش خلال مؤتمر صحفي عقده في مبنى القنصلية، إن “حكومة بلادة تشعر بان هناك اعداء لم يسمهم لا يرغبوا بالاستقرار بين العراق وايران وان يكون الشعبان العراقي والإيراني محورا لامن المنطقة واستقرارها”.

وأضاف ان “حكومته وشعبه لا تقبل باي تجاوز على الزائرين العراقيين الى الجمهورية الاسلامية وتستنكر ما يحدث وتعاقب الاشخاص الذين يقومون به” في اشارة الى الاعتداء الاخير الذي حصل لامرأة عراقية في مطار مشهد.

وتابع انه “نتيجة لحجم الزائرين الكبير بين الطرفين يحدث هناك حالات سرقة او اعتداء ونحن لا ننكر هذه الحالات وهي تحدث ايضا للزائرين الى الدول الغربية على الرغم من قلة اعداد الزائرين الى تلك الدول قياسا بالجمهورية الاسلامية”.

واكد أن “ايران ومواقف الحكومة والقيادة ضد تلك التصرفات الشخصية وتعاقب وتحاسب الافراد والاشخاص الذين يقومون بها”.

وكانت تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي في وقت سابق اعتداء ضابط إيراني على امرأة عراقية، بالضرب في مطار مشهد الدولي، فيما أكدت الخارجية العراقية، متابعتها باهتمام لقضية المواطنة العراقية.

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