2019/08/28 | 15:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت وزارة الصحة والبيئة إصابة أحد كوادر دائرة شؤون الألغام أثناء ممارسته عمليات المسح في محافظة صلاح الدين .وقال مدير عام دائرة شؤون الألغام خالد رشاد , إن الشخص تعرض خلال تأدية واجبه في محافظة صلاح الدين إلى إصابة ، وتم إجراء اللازم وإسعاف المريض بالسرعة الممكنة ونقله إلى بغداد والإطمئنان على صحته.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إصابة أحد كوادر دائرة شؤون الألغام في صلاح الدين النعيم نيوز.

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