شاهد.. تطبيق البرنامج الحكومي وإقرار القوانين المهمة .. تحديات المرحلة المقبلة

2019/08/28 | 15:13

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تطبيق البرنامج الحكومي وإقرار القوانين المهمة ..



تحديات المرحلة المقبلة

مابين إستمرار الحكومة في العمل على المضي بتطبيق برنامجها الحكومي

وبين المهمة المنتظرة للبرلمان لتشريع القوانين المهمة والمفصلية ..

تبرز تحديات كبيرة أمام البلد يأمل الجميع بالتوافق بشأن تطبيقها

للإرتقاء بمؤسسات الدولة كافة.

تقرير: قسم الاخبار

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