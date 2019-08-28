المنافذ تناقش قرارات ومشاريع مهمة

2019/08/28 | 15:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ناقشت هيأة المنافذ الحدودية، مشاريع وقرارات مهمة.

وذكر بيان لها، "عقدت هيأة المنافذ الحدودية اليوم الأربعاء

اجتماعها الثامن لمجلس الهيأة والذي يضم ممثلي الوزارات والهيأت

والمحافظات المعنية بعمل المنافذ الحدودية برئاسة كاظم محمد العقابي

رئيس مجلس الهيأة وبحضور اغلبية اعضاء المجلس حيث رحب رئيس مجلس

الهيأة الحضور أعضاء المجلس كذلك رحب سهام حسين يونس مدير عام هيئة

الكمارك حيث تم مناقشة المواضيع الخاصة بجدول الاعمال".

وناقش الاجتماع "قدرات الفحص الاشعاعي في المنافذ الحدودية، وقرار

مجلس الوزراء رقم (274) لسنة 2019، ومحضر لجنة مشروع اقامة ساحة

تبادل تجاري في منفذ عرعر الحدودي، وإعفاء البعثات الدبلوماسية

والمنظمات الدولية من الرسوم الكمركية، والمشاريع الاستثمارية لهيأة

المنافذ الحدودية".

وأشار البيان الى، ان "الاجتماع تخلله مداخلات ومناقشات وتبادل

وجهات النظر المتعددة من قبل الاعضاء حول جدول الاعمال وتم اعداد

توصيات لاتخاذ القرارات اللازمة بصددها".

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