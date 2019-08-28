2019/08/28 | 15:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لجنة متابعة قضايا المغيبين والمختطفين توجه رسالة الى المجتمع الدولي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/08/28 | 15:13.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لجنة متابعة قضايا المغيبين والمختطفين توجه رسالة الى المجتمع الدولي) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لجنة متابعة قضايا المغيبين والمختطفين توجه رسالة الى المجتمع الدولي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).