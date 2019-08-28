2019/08/28 | 15:13

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عاجل وزير النفط: ننوي تشييد خط جديد لنقل خام كركوك الى حدود تركيا

تأریخ التحریر: : 2019/8/28 15:11

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