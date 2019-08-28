لهذا… “يجب تدمير حماس” في معركة شاملة!

2019/08/28 | 15:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- درج كاتو الشيخ، من كبار السناتورات في روما القديمة، على إنهاء كل الخطابات التي ألقاها في كل موضوع مهما كان، بالجملة ذاتها:

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