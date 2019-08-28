برلماني عراقي: نعمل بجهد لإخراج القوات الأجنبية من البلاد

2019/08/28 | 15:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد النائب المستقل عباس العطافي، اليوم الاربعاء، ان الفصل التشريعي المقبل سيشهد فرض سيادة كاملة للعراق واخراج كل القوات الاجنبية....

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