الإصابات تدفع باريس سان جيرمان الى التعاقد مع مهاجم اليوفي

2019/08/28 | 15:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ بدأ نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، في مفاوضات مع نادي يوفنتوس الإيطالي، بشأن الحصول على خدمات المهاجم الكرواتي ماريو ماندزوكيتش، قبل إغلاق سوق الإنتقالات في الثاني من شهر ايلول المقبل.

الفريق الفرنسي في حاجة إلى تعزيز خط الهجوم، بعد الإصابات التي لحقت بالفرنسي كيليان مبابي والأوروغوياني إدينسون كافاني، ومع إقتراب رحيل البرازيلي نيمار إلى فريق برشلونة الإسباني.

وكانت تقارير صحفية إيطالية قد كشفت عن إقتراب رحيل صاحب الـ33 عاماً، بعد عودة الارجنتيني هيغواين الى تشكيل البيانكونيري الأساسي، تحت قيادة المدير الفني الإيطالي ماوريزو ساري.

وكان اليوفي قد تغلب على مضيفه فريق بارما، بهدف نظيف، في المباراة الإفتتاحية للدوري الإيطالي على ملعب ملعب اينيو تارديني.

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