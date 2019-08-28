2019/08/28 | 15:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت المعلمة الباكستانية للقرآن الكريم، فاطمة شهاب، عن إطلاق الدورات القرآنية عبر 101 قناة في تطبيق التيليجرام للتواصل الاجتماعي.وقالت فاطمة، أن قناة “شاق القرآن وأهل البيت عليهم السلام، التيليجرامية تم انشاءها في هذا الصدد، مضيفة أنه ستقام 101 دورة تعليمية للقرآن على المستوى الدولي عبر القنوات القرآنية المختلفة التي تم انشاءها في تطبيق التيليجرام.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تعليم القرآن الكريم عبر تطبيق التيليجرام في باكستان النعيم نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تعليم القرآن الكريم عبر تطبيق التيليجرام في باكستان) نشر أولاً على موقع (النعيم نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تعليم القرآن الكريم عبر تطبيق التيليجرام في باكستان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النعيم نيوز).