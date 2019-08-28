2019/08/28 | 15:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص – الحل العراق أوضحت عضو النزاهة البرلمانية “عالية نصيف” أن هناك توجّهٌ برلماني لإلغاء مكاتب المفتشين العموميين، بهدف التّخلّص مما أسمتها بـ «مقبرة ملفات الفساد» التي عطّلت محاسبة #الفاسدين، […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النزاهة البرلمانية تكشف عن «مقبرة ملفات الفساد» لدى الجهات المعنية) نشر أولاً على موقع (الحل الاخباري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النزاهة البرلمانية تكشف عن «مقبرة ملفات الفساد» لدى الجهات المعنية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحل الاخباري).