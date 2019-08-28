روسيا لا تعارض

2019/08/28 | 15:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اربيل (كوردستان 24)- أعرب المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا ألكسندر لافنتييف، عن ترحيبه بالمنطقة الآمنة بين الولايات المتحدة وتركيا في شمال شرق سوريا ومشاركة الكورد في اللجنة الدستورية.

وقال افنتييف لكوردستان 24 "تتواصل المباحثات حول الأزمة في البلد الذي مزقته الحرب، وخاصة شمال وشرق الفرات، حيث نريد أن يسود السلام، ونحن ندعم الكورد للعب دورهم بفعالية وعلى قدم المساواة مثل المكونات الأخرى في المنطقة و في اللجنة الدستورية".

أوضح لافرينت يوم الثلاثاء أن روسيا ليس لديها اتفاق مع التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة فيما يتعلق بالمنطقة العازلة المزمع إنشاؤها في شمال شرق سوريا، لكنه لم يعترض على ذلك.

وقال "فيما يتعلق بالمنطقة العازلة، ليس لدينا أي اتفاق مع التحالف العالمي. أعني أنه لا يوجد اتفاق بين القوات الجوية الروسية وقوات التحالف العالمية، لكننا نعلم جميعًا أنه لم يحدث اي توتر حتى الآن، ونأمل ألا تحدث اي مشكلة في الأيام المقبلة ".

واكد نائب وزير الخارجية الروسي والممثل الخاص للشرق الأوسط وأفريقيا ميخائيل بوجدانوف قبل أسبوعين، أن الموقف الروسي تجاه الحقوق الكوردية في سوريا ما زال داعما ولم يتغير.

وكانت روسيا قد ذكرت في الماضي أنه من الصعب على موسكو أن تكون وسيطًا بين دمشق والإدارة الذاتية في الشمال الشرقي، بينما تظل قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الكورد حليفًا وثيقًا للولايات المتحدة.

سوار أحمد

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