2019/08/28 | 15:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ذي قار … أعلنت قيادة شرطة محافظة ذي قار،اليوم الاربعاء, إلقاء القبض على إمرأة من محافظة الانبار قامت بتصوير سيطرة البطحاء أثناء وجودها في السيطرة بواسطة موبايل.وذكر بيان لقيادة شرطة ذي قار تلقت وكالة /بدر نيوز/ نسخة منه انه “اثناء تفتيش الموبايل من عناصر السيطرة وجد صور لسجن الناصرية المركزي (الحوت)، وبعد التحقيق […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعتقال امرأة صورت سجن (الحوت) وسيطرة أمنية في ذي قار) نشر أولاً على موقع (وكالة بدر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اعتقال امرأة صورت سجن (الحوت) وسيطرة أمنية في ذي قار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة بدر).